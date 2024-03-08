Тарас Бессонный наступил по народному календарю

09:24, 09 марта 2024, ПАИ

Тарас Бессонный наступил по народному календарю. Об этом сообщает портал сalend.ru.

Святой Тарасий, чья память отмечается в этот день, был патриархом Константинопольским в конце 8 – начале 9 веков. По преданию, он отличался исключительной добротой: был отцом нищих и сирот, утешителем скорбящих, защитником обиженных, устроителем богаделен и больниц.

На Руси считали, что святой помогает бороться с лихорадкой. Впрочем, болезнь была готова к борьбе и приходила в дома именно на Тараса. Лихорадку представляли как демоническое существо. По мнению крестьян, от нее помогал только сок осиновой коры, соскобленной с дерева непременно снизу вверх.

Говорили, что в этот день нужно непременно помолиться Тарасию, иначе лихорадка вгонит человека в сон, а затем войдет в его тело. Поэтому в этот день не спали до захода солнца. Детей пугали такими присказками: «Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой, заводит в потолоки».