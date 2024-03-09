Женщина погибла при пожаре в Опочецком районе

10:56, 09 марта 2024, ПАИ

Возгорание в трёхквартирном жилом доме произошло в деревне Сосновка Опочецкого района. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Из первой квартиры мужчина с ожогами второй степени госпитализирован в медучреждение. Женщина погибла на месте пожара. Из двух других квартир люди спаслись.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении в нетрезвом состоянии. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.