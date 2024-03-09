Женщина погибла при пожаре в Опочецком районе
Возгорание в трёхквартирном жилом доме произошло в деревне Сосновка Опочецкого района. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Из первой квартиры мужчина с ожогами второй степени госпитализирован в медучреждение. Женщина погибла на месте пожара. Из двух других квартир люди спаслись.
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении в нетрезвом состоянии. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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