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Общество

Псковичей приглашают увидеть фрески XII века

Сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря пройдёт завтра, 10 марта, в 12:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Псковичей приглашают увидеть фрески XII века. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гостей и жителей города познакомят с памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором сохранились уникальные росписи второй четверти XII века. Экскурсовод расскажет об архитектурных особенностях древнего храма, основных сюжетах стенной росписи, а также раскроет приёмы средневековой техники фресковой живописи.

Место встречи – Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская набережная, 2). Организаторы также обратили внимание, что в случае осадков экскурсия не состоится.

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