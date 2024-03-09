Псковичей приглашают увидеть фрески XII века

14:41, 09 марта 2024, ПАИ

Сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря пройдёт завтра, 10 марта, в 12:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Гостей и жителей города познакомят с памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором сохранились уникальные росписи второй четверти XII века. Экскурсовод расскажет об архитектурных особенностях древнего храма, основных сюжетах стенной росписи, а также раскроет приёмы средневековой техники фресковой живописи.

Место встречи – Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская набережная, 2). Организаторы также обратили внимание, что в случае осадков экскурсия не состоится.