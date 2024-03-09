Сотрудники ГИБДД спасли четырёх человек из горящего дома в Пскове
Возгорание произошло в жилом частном доме на улице Нововойсковой в Пскове. Прибывшие сотрудники ГИБДД эвакуировали людей, оказали им первую помощь и передали бригаде скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние строения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>