Выставка рисунков детей из ДНР открылась в «Михайловском»

16:07, 09 марта 2024, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей региона на выставку «Открывая Пришвина». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В Пушкинском заповеднике рассказали, что этот передвижной проект был подготовлен в художественном музее «Арт-Донбасс» (город Донецк) в 150-летию писателя-натуралиста, классика отечественной литературы ХХ века. В открытом конкурсе, который музей провёл при поддержке Управления культуры администрации своего города и Орловской областной детской библиотеки имени М. М. Пришвина, приняли участие воспитанники 23 художественных школ, отделений школ искусств и изостудий из Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиева, Тореза, Снежного, Новоазовска, Амвросиевки, Шахтёрска, Зугрэса, Карсуна и Москвы — без малого 150 человек.

Конкурсанты иллюстрировали любимые рассказы Михаила Пришвина, многие из которых знакомы им по школьной программе и программе для внеклассного чтения: «Пуговка», «Лисичкин хлеб», «Еж», «Кладовая солнца» и другие. С лучшими из этих работ в течение прошлого и нынешнего года уже познакомились жители Донецка, Орла, Белгорода, Санкт-Петербурга, Рязани, многих других городов.

На выставке в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» представлено чуть более 30 иллюстраций. Это рисунки, выполненные карандашами, маслом, в других различных, в том числе – смешанных техниках. Кроме того, в специальной витрине пушкиногорские музейщики разместили ряд книг с произведениями Михаила Пришвина, изданных в разные годы и проиллюстрированных художниками-профессионалами.

Экспозиция «Открывая Пришвина» развёрнута в Научно-культурном центре «Михайловского» (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до 7 июля. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории – 6+.