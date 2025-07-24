Пропавшего десять дней назад опочанина нашли живым
Пропавшего 37-летнего опочанина нашли живым, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, 14 июля мужчина пропал в деревне Болгатово Опочецкого округа.
В настоящее время в Псковской области продолжается розыск 82-летнего пенсионера и 40-летнего мужчины в спортивной одежде.
В СЗФО тиражируют опыт Псковской области по развитию связи на селе с помощью проектов ТОС
Как разбалловкой шаров псковичи искали место для памятника княгине Ольге, рассказали в Госархиве