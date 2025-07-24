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Общество

Пропавшего десять дней назад опочанина нашли живым

Пропавшего 37-летнего опочанина нашли живым, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля мужчина пропал в деревне Болгатово Опочецкого округа.

В настоящее время в Псковской области продолжается розыск 82-летнего пенсионера и 40-летнего мужчины в спортивной одежде.

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