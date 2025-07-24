Грозу и до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 25 июля

12:07, 24 июля 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 25 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью местами, днём в большинстве районов синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днём – местами грозы. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду, при грозе – порывистый.

Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление будет низким.