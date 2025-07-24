Как справиться с жарой за рулём, рассказали псковичам

12:50, 24 июля 2025, ПАИ

Как справиться с жарой за рулём, рассказали ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Жаркое лето представляет опасность для водителей, так как в нагретом салоне они быстрее устают, их внимательность снижается, что увеличивает риск ДТП. Кроме того, из-за высоких температур мотор может перегреваться, пластиковые детали салона и кузова могут пострадать, а характеристики шин и других резинотехнических изделий изменяются.

Для того чтобы передвижение на автомобиле в жару было наиболее комфортным, следует не забывать о некоторых простых правилах.

Рекомендуется проверять работоспособность системы охлаждения. Автомобиль лучше парковать в тени; если это невозможно, стоит закрыть лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель – простым полотенцем или светоотражающим материалом. Не рекомендуется оставлять в салоне автомобиля зажигалки, аэрозольные баллончики и другие ёмкости, содержащие огнеопасные вещества под давлением.

Также не следует оставлять в закрытой машине даже на короткое время детей, пожилых людей и домашних животных. В жару важно пить не менее двух литров воды. Одежда должна быть лёгкой, из натуральных волокон, предпочтительно носить вещи из светлых тканей. При симптомах теплового удара необходимо немедленно остановиться, покинуть автомобиль и смочить водой лицо и грудь. Рекомендуется приобрести огнетушитель, разместить его в салоне, чтобы он был под рукой, и регулярно проверять его состояние, а также изучить, как им пользоваться.

«Уважаемые водители, как бы вы ни спешили, помните: сэкономленные минуты не смогут вернуть ни здоровье, ни тем более жизнь. Будьте сознательны, не забывайте об ответственности перед окружающими людьми!» – заключили сотрудники МЧС.

Напомним, что облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 25 июля. Температура воздуха по области днём составит от +23 до +28 градусов.