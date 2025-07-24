Арбитражный суд рассмотрит иск о судьбе недостроенного склада в Великих Луках
Комитет по управлению муниципальным имуществом Великих Лук подал иск против Великолукского молочного комбината с требованием изъять объект незавершённого строительства через публичные торги. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Между комитетом и предприятием был заключён договор аренды земельного участка площадью 2 500 квадратных метров для строительства складского помещения. Объект незавершённого строительства был зарегистрирован в установленном порядке.
Однако по истечении срока действия договора аренды строительство не было завершено и объект не введён в эксплуатацию. Степень готовности здания составляет 50 %. На объект наложены ограничения в виде запрета на регистрационные действия со стороны службы судебных приставов.
В связи с этим комитет обратился в суд с требованием об изъятии объекта. Арбитражный суд Псковской области принял иск к производству.
Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 25 августа 2025 года.
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