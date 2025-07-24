Арбитражный суд рассмотрит иск о судьбе недостроенного склада в Великих Луках

12:54, 24 июля 2025, ПАИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Великих Лук подал иск против Великолукского молочного комбината с требованием изъять объект незавершённого строительства через публичные торги. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Между комитетом и предприятием был заключён договор аренды земельного участка площадью 2 500 квадратных метров для строительства складского помещения. Объект незавершённого строительства был зарегистрирован в установленном порядке.

Однако по истечении срока действия договора аренды строительство не было завершено и объект не введён в эксплуатацию. Степень готовности здания составляет 50 %. На объект наложены ограничения в виде запрета на регистрационные действия со стороны службы судебных приставов.

В связи с этим комитет обратился в суд с требованием об изъятии объекта. Арбитражный суд Псковской области принял иск к производству.

Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 25 августа 2025 года.