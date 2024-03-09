Польские контрабандисты перевозили сигареты на воздушном шаре
Воздушный шар контрабандистов обнаружили в Польше недалеко от границы с Белоруссией, сообщает РИА Новости.
«В окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства был обнаружен подозрительный объект. Как оказалось, это был воздушный шар, служивший для переправки контрабанды», — говорится в сообщении.
По данным радиостанции, к воздушному шару было прикреплено около 20 коробок с сигаретами. Находку уже изъяли пограничники.
Комментарии: 0 Обсудить >>>