Польские контрабандисты перевозили сигареты на воздушном шаре

19:39, 09 марта 2024, ПАИ

Воздушный шар контрабандистов обнаружили в Польше недалеко от границы с Белоруссией, сообщает РИА Новости.

«В окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства был обнаружен подозрительный объект. Как оказалось, это был воздушный шар, служивший для переправки контрабанды», — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, к воздушному шару было прикреплено около 20 коробок с сигаретами. Находку уже изъяли пограничники.