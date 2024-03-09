В Эстонии хотят оснащать новостройки бомбоубежищами

20:20, 09 марта 2024, ПАИ

Эстонские власти хотят сделать обязательным строительство бомбоубежищ в новых жилых зданиях, сообщает «Газета. ру» со ссылкой на эстонские СМИ.

«Бомбоубежище увеличивает стоимость строительства жилья всего на 1-2%. Убежище станет обязательным для зданий площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

Власти страны в своих планах опираются на опыт Финляндии, где укрытия и убежища являются обязательными.

Согласно предложению, новые здания должны быть оборудованы автономным освещением, канализацией, водопроводом и иметь два выхода. При этом, по мнению предпринимателей, специализирующихся на недвижимости, наличие убежищ делает процесс строительства зданий значительно более дорогостоящим.