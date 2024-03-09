Петербуржский пианист даст концерт в Гдове
Петербуржский пианист Николай Васильев даст концерт в Гдовском музее истории края, сообщает газета «Гдовская заря».
Концерт «Чарующие звуки фортепиано» начнётся 10 марта в 15:00. Музыкант исполнит произведения иностранных и российских классиков.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
07 марта 2024
Губернаторский симфонический оркестр и солисты Закировы выступили на сцене Псковской филармонии
07 марта 2024
Один из самых сложных объектов для реставрации в Псковской области назвал Денис Василенко