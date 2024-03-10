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Псковские казаки выступили перед воспитанниками центра лечебной педагогики

Ансамбль казачьей песни храма Александра Невского выступил для воспитанников Центра лечебной педагогики Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Под руководством Ирины Семёновой казаки воинского храма исполнили духовные песнопения и традиционные казачьи песни. Дети познакомились с традициями казачьей культуры, смогли подержать в руках настоящие шашку и нагайку, а также примерить папаху.

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