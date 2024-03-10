Выставка «Семья талантами богата» открылась в Пушкиногорском районе

10:48, 10 марта 2024, ПАИ

Выставка «Семья талантами богата», приуроченная к Году семьи открылась в Васильевском доме культуры в Пушкиногорском районе, сообщает газета «Пушкинский край».

Специалист по клубной работе Тамара Ильина рассказала, что на выставке представлены семейные работы - вышитые крестиком и бисером панно, алмазная вышивка местных жителей.

«Хотелось бы выразить огромную признательность всем участникам этой выставки. Все представленные работы являются настоящим проявлением любви и заботы, которые вложены в каждую деталь. Спасибо вам за то, что делитесь своим талантом и мастерством с окружающими, вдохновляя их на новые свершения и идеи», — подчеркнула Тамара Ильина.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.