Семь псковских военнослужащих погибли в зоне СВО

11:36, 10 марта 2024, ПАИ

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова















При исполнении воинского долга погибли прапорщик Валерий Бачиш, старший сержант Эдуард Лецкий, сержант Евгений Кленов, рядовой Илья Вокулов, рядовой Иван Иванов, рядовой Валентин Коротков.

Глава региона принёс соболезнования родным и близким, а также пообещал, что семьям окажут всю необходимую поддержку.