Кто «сдулся» на дебатах, как будут голосовать соотечественники – авторская программа «Тема недели»

14:01, 10 марта 2024, ПАИ

Кто «сдулся» на дебатах, осторожно, злые соседи, или как будут голосовать соотечественники предлагаем вашему вниманию текстовую версию авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» (видеопрограммы смотрите здесь)

Меньше недели остается до начала выборов президента России. 15 марта – первый из трех дней голосования. Сегодня главная тема нашего разговора – избирательная кампания. Региональные дебаты доверенных лиц кандидатов в президенты в Псковской области завершились. Надо отметить, что к последним раундам дебатов представители кандидатов отнеслись ответственно. В них участвовали доверенные лица трех их четырех кандидатов: Владимира Путина, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова. А вот представители Владислава Даванкова в Псковской области дебаты проигнорировали.

Широко анонсированный приезд в феврале кандидата в президенты от ЛДПР Леонида Слуцкого в Псковскую область внес некоторую интригу в ход избирательной кампании в регионе. Но наступил март – а Слуцкого как не было, так и нет. И, судя по всему, и не будет. История начинает напоминать «приезд» Слуцкого в регион минувшим летом. Анонсировать его начинали с мая, каждый раз звучала новая дата – но не случилось. Словом, «Слуцкий где-то рядом». Ждем. Но, похоже, уже не дождемся. Предвыборная агитация ЛДПР тоже как-то буксанула. Наблюдатели отмечают, что доверенное лицо кандидата Владимир Ефимов то и дело сворачивает с заявленной темы дебатов на биографию Слуцкого, буквально перечисляя, какие у того ордена, каким хорошим мальчиком рос Леонид Эдуардович. На этом фоне все увереннее начинают себя чувствовать на дебатах коммунисты, которые таки выставили на них партийца из Себежа.

Как это скажется на итогах выборов в регионе? Посмотрим.

Выборы президента России – это еще и выборы для много тысяч россиян, который по разным причинам проживают за пределами России. Например, в Латвии, Литве и Эстонии. И, похоже, власти этих трех государств НАТО крайне негативно настроены к тому, чтобы на своей территории позволить гражданам России иметь возможность проголосовать. За комментарием я обратился к нашему коллеге журналисту Алексею Стефанову, который прекрасно знаком с политической ситуацией внутри этих стран.

В общем, как вы слышали, у властей Прибалтики нет других дел, как, по большому счету препятствовать ну хоть как-то выборам в России.

На этом фоне избирательная система России делает все, чтобы предоставить гражданам России из Латвии, Эстонии, Литвы возможность в президентских выборах участие принять.

Как – моей коллеге Диана Михайловой рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

На этой неделе Избирательная комиссия Псковской области сообщила, что в трех приграничных районах – Печорском, Пыталовском и Себежском – будут работать 9 уиков, в которых граждане России, которые приедут из других стран, смогут принять участие в выборах президента. Пять мобильных участков расположатся в специально подготовленных для голосования автобусах. Эти мобильные участки расположатся рядом с пунктами перехода через границу.

Как будут выглядеть эти автобусы Игорь Сопов в среду показал журналистам и представителям политических партий. Все автобусы низкопольные. В них будет находится переносная урна для голосования, ширма. Все автобусы обеспечены системой видеонаблюдения. В каждом – сейф-пакеты и металлические ящики для хранения избирательных бюллетеней. Там, где будут находиться эти автобусы, будут также расположены передвижные буфеты. Словом, полноценный избирательный участок, только мобильный.

В преддверие выборов звучат разные оценки по активности избирателей, по явке. По тому, придут ли на участки те, кто раньше в выборах участия не принимал. Своим прогнозом со мной поделился депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

Друзья, напомню, что подать заявление на участие в выборах с помощью дистанционного электронного голосования еще можно до 11 марта. Такой возможностью уже воспользовалось порядка 70 тысяч избирателей региона.

Ну а в следующее воскресенье, 17 марта, приглашаю вас всех стать зрителей политического шоу «Ночь выборов 2024», которое «Первый Псковский» покажет в прямом эфире.