Путин проголосует на президентских выборах 15–17 марта

16:28, 10 марта 2024, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин проголосует на президентских выборах, которые пройдут 15–17 марта. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Отмечается, что пока неизвестно, как именно Путин примет участие в голосовании – дистанционно или на избирательном участке.