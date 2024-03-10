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Общество

Путин проголосует на президентских выборах 15–17 марта

Президент РФ Владимир Путин проголосует на президентских выборах, которые пройдут 15–17 марта. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Отмечается, что пока неизвестно, как именно Путин примет участие в голосовании – дистанционно или на избирательном участке.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Участие в выборах можно принять с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявление на ДЭГ принимаются на портале «Госуслуги» до 11 марта. Кроме того, проголосовать на выборах президента можно на любом удобном избирательном участке страны, вне зависимости от места регистрации. Главное – заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения.  Сделать это можно через «Госуслуги», в МФЦ или территориальной избирательной комиссии до 11 марта, в любой участковой избирательной комиссии – с 6 по 11 марта. ЦИК России напоминает, что сервис «Мобильный избиратель» и дистанционное электронное голосование – это разные вещи.

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
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