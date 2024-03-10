Циклон накроет Северо-Запад России на следующей неделе

19:28, 10 марта 2024, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на следующей неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

В первой половине недели благодаря антициклону на Северо-Западе осадки маловероятны. Однако в четверг – пятницу антициклон сменится циклоном, так что начнутся дожди, на севере и востоке переходящие в снег. Вместе с ненастьем придёт и потепление: на юго-западе – до +4…+9 градусов, на севере и востоке – до -3…+2 градусов.

В Санкт-Петербурге вплоть до среды вероятность осадков невелика, днём воздух сможет прогреваться до +2…+5 градусов. В четверг – пятницу в городе пройдут дожди, днём температура будет достигать +5…+8 градусов.