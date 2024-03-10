Районный чемпионат по волейболу прошёл в Пушкинских Горах

20:04, 10 марта 2024, ПАИ

Чемпионат Пушкиногорского района по волейболу среди районных учреждений и организаций, посвящённый Международному женскому дню, состоялся в спортивном зале СОШ имени Пушкина сегодня, 10 марта, сообщает газета «Пушкинский край».



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»























С приветственным словом к спортивным коллективам обратилась глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова и пожелала им приятного времяпровождения и честной спортивной борьбы.

В соревнованиях приняли участие шесть команд: «27 ПСЧ», «Заповедник», «Энергия» (РЭС), команда администрации Пушкиногорского района, «Динамо» (МВД), команда СОШ имени Пушкина.

Главным судьёй соревнований выступил начальник отдела образования по спорту и работе с молодёжью Алексей Быковский.

«Шесть часов проходила нешуточная борьба между коллективами за право называться сильнейшими. Все спортсмены выкладывались по полной, показав настоящий спортивный дух, ловкость и самоотдачу. В финал вышли четыре команды. По итогам двух полуфиналов в борьбе за третье место сразились команда СОШ имени Пушкина и команда администрации района. В тяжёлой борьбе в течение трёх партий волейболисты команды СОШ имени Пушкина одержали честную, хоть и непростую победу. А в борьбу за первое и второе места вступили «Заповедник» и команда МВД «Динамо». Это была настоящая битва титанов. Несмотря на то что шёл шестой час соревнований, спортсмены изрядно устали, а вечернее предзакатное солнце светило в глаза, команды выложились по полной и показали настоящую стойкость и спортивный азарт, сражаясь за первое место», – написали в газете.

По итогам соревнований первое место заняла команда МВД «Динамо», второе и третье – «Заповедник» и команда СОШ имени Пушкина. Затем состоялась церемония награждения, в ходе которой призёры получили дипломы, памятные медали и общекомандные кубки.

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