О военном медике из зоны СВО рассказал Михаил Ведерников

21:29, 10 марта 2024, ПАИ

О военном медике из зоны СВО Юлии Быковой рассказал в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Юлия Быкова, гвардии старший сержант, выросла в семье медиков и всегда мечтала связать свою жизнь с медициной. Отработала десять лет в городской больнице, три года в травмпункте, а затем перешла работать в военную часть. Когда поступил приказ вывести всех женщин из зоны СВО, Юлия Быкова приняла решение остаться там со своими сослуживцами», – написал глава региона.

«Я понимала, что я там нужна. Мой опыт, мои руки там нужны. И у меня даже в мыслях не было уехать», – сказала участница СВО.

Напомним, Михаил Ведерников запустил в своём Telegram-канале новую рубрику, посвящённую историям женщин – участниц спецоперации.