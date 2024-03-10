О ещё одной участнице СВО рассказал псковский губернатор

23:44, 10 марта 2024, ПАИ

О ещё одной участнице СВО, гвардии старшем сержанте Екатерине Макуниной рассказал в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Я очень хотела пойти в армию. Я ещё в школе даже хотела в военное училище поступить – туда не получилось, поступила в медицинское училище. Наш отряд с самого начала СВО там находился, и девочки просто ездят по очереди друг друга меняют. Прежде всего ты думаешь о том, что кроме тебя эту работу никто не сделает», – сказала Екатерина Макунина, добавив, что присутствие женщин на передовой вдохновляет военнослужащих на стойкость и мужество.

Напомним, Михаил Ведерников запустил в своём Telegram-канале новую рубрику, посвящённую историям женщин – участниц спецоперации. Ранее глава региона рассказал о военном медике из зоны СВО Юлии Быковой.