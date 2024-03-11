Главврача Островской больницы наградили благодарственным письмом правительства Псковской области

07:30, 11 марта 2024, ПАИ

Главного врача Островской межрайонной больницы Гайка Хачатряна наградили благодарственным письмом правительства Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Гайка Хачатряна наградили за личный вклад в реализацию национальных проектов на территории региона в 2023 году. Награду вручила первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Благодаря национальным проектам в больнице провели ремонт, а также в ней появилось новое оборудование.

Каждый сотрудник внёс свой вклад в реализацию национальных проектов. Впереди ждёт реализация больших планов при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, комитета по здравоохранению Псковской области, правительств Российской Федерации и Псковской области, отметил Гайк Хачатрян.