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Общество

О «втором шансе» на ЕГЭ рассказали в Рособрнадзоре

Рособрнадзор прокомментировал, каким образом будет реализовываться «вторая попытка» на ЕГЭ, которую в своем февральском послании предложил внедрить президент России Владимир Путин.

Пока поправки только готовятся, в них предусматривается возможность пересдачи только одного предмета. При этом, если выпускник захочет воспользоваться попыткой пересдачи, то результат первого экзамена будет аннулирован, даже если впоследствии окажется, что он был выше, чем при пересдаче, отметили в Рособрнадзоре, комментируя предлагаемые поправки «Коммерсанту».

Более того, при пересдаче ЕГЭ по иностранному языку, который состоит из двух отдельных частей, устной и письменной, пересдавать во второй попытке придется обе, а оценки за обе части при первом экзамене также аннулируются.

Говорить о расширении возможности пересдавать ЕГЭ по нескольким предметам пока «преждевременно», отметили в ведомстве.
Для внедрения «второй попытки» в расписание ЕГЭ придется вносить изменения.

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