Срок подачи заявлений на ДЭГ завершается сегодня в полночь

10:04, 11 марта 2024, ПАИ

Срок подачи заявлений на дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ завершится 11 марта. Подать заявление можно успеть до 23:59.

Подать заявление на участие в ДЭГ можно с помощью «Госуслуг». До 23:59 на странице можно подать заявление на онлайн-голосование (ДЭГ). Кроме того, подать заявление можно, выбрав любой удобный избирательный участок страны вне зависимости от места регистрации. Подробная инструкция есть здесь.



Также избиратель может подать заявление о голосовании по месту нахождения через МФЦ, через территориальные или участковые комиссии.

На выборы президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Голосование будет проходить с 15 по 17 марта.