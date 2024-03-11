Восемь новых локомотивов «Пересвет» поступят в депо Великих Лук в этом году
Российские железные дороги инвестируют более 13 млрд рублей на обновление локомотивного парка Октябрьской магистрали. В этом году запланирована поставка 56 локомотивов отечественного производства, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.
В частности, тяговый подвижной состав депо Великие Луки пополнится восьмью новыми локомотивами 2ТЭ25КМ «Пересвет», которые выпускаются на Брянском машиностроительном заводе (БМЗ).
«Пересвет» – российский грузовой магистральный двухсекционный тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока и коллекторными тяговыми электродвигателями.
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