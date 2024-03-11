«Арт Саквояж» представит выставку в Доме офицеров Пскова 11 марта

10:46, 11 марта 2024, ПАИ

Выставка работ коллектива художественной лавки «Арт Саквояж» откроется в Доме офицеров в Пскове сегодня, 11 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Экспозиция «В ожидании весны» представляет собой творческий эксперимент.

«Это способ показать, что мы умеем, что чувствуем и чему можем научить всех, кто захочет приобщиться к миру живописи. Вся наша команда находится в творческом «круговороте» – мы часто ходим на занятия друг к другу, вдохновляемся и учимся новому. Весь последний год мы расширяем не только творческие горизонты, но и географию занятий – вместе с учениками и единомышленниками «Арт Саквояж» мы выезжаем на пленэры в живописные псковские уголки», – отметили организаторы.

Открытие выставки состоится в Доме офицеров в 18:00 сегодня, 11 марта.