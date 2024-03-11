Жителей Псковской области приглашают на подготовку к «Диктанту Победы»

10:59, 11 марта 2024, ПАИ

«Открытый лекторий» для подготовки к «Диктанту Победы» заработает в Краеведческом музее города Великие Луки 13 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе Музея Победы.

В рамках проекта состоится десять еженедельных тематических лекций о крупнейших военных операциях 1944 года. Материалы к занятиям «Открытого лектория» подготовили сотрудники московского Музея Победы.

Лекции пройдут в офлайн-формате и будут бесплатны для всех желающих. Научные сотрудники музеев, историки расскажут слушателям об освобождении Крыма, Белоруссии, Молдавии и других важных сражениях.

С расписанием лекций можно ознакомиться на сайте Музея Победы.

Проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Напомним, что «Диктант Победы» в этом году пройдёт 26 апреля.