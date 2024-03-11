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Псковская команда примет участие в чемпионате СЗФО по футзалу

Псковская команда «Интер» примет участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа по футзалу среди мужских команд. Состязания пройдут в Великом Новгороде с 18 по 22 марта. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Псковская команда примет участие в чемпионате СЗФО по футзалу. Фото: Федерация футбола Пскова

Всего в соревнованиях примут участие девять команд из Архангельской, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Ярославской и Псковской областей, а также Карелии и Санкт-Петербурга.

Команды поделили на две подгруппы. Псковский «Интер» сыграет с архангельской «Армидой», командой «Новгородский водоканал» и ярославским «Демиург-метро недвижимость». Чтобы бороться за призовые места, псковичам необходимо занимать первое или второе место в турнирной таблице.

Отметим, что победитель соревнований отправится на финальный этап Первой лиги, который пройдёт с 19 по 24 апреля в Ставрополе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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