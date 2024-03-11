Несколько нетрезвых водителей выявили в Псковской области в праздники

11:21, 11 марта 2024, ПАИ

Двух нетрезвых водителей автомобилей и одного мотоциклиста выявили в Псковской области в праздничные дни, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

8 марта в Пскове инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Lada Vesta. За рулём оказался 38-летний нетрезвый пскович.

А в Себеже на улице Владимира Марго дорожные полицейские остановили для проверки Volkswagen. Управлял иномаркой 32-летний пьяный водитель.

Кроме того, 10 марта на улице Гагарина в Пскове остановили 30-летнего нетрезвого мотоциклиста.

Задержанные водители уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, пояснили в пресс-службе.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.