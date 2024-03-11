Спортсменки Псковской области стали призёрами международного турнира по боксу в Москве

11:39, 11 марта 2024, ПАИ

Спортсменки Псковской области стали призёрами турнира по боксу на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призёра Олимпийских игр Софьи Очигавы. Состязания прошли в Москве с 6 по 9 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

В соревнованиях приняли участие 173 спортсменки из России, Белоруссии и Казахстана.

Всего на счету спортсменок из Псковской области три бронзы. Призёрами стали Валерия Виноградова, Илона Ляман и Лидия Шутова.

Тренируются спортсменки под руководством Вадима Голика, Игоря Зуева, Алексея Орлова и Олега Соловьёва.

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