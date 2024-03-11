Псковичи на двоих завоевали 14 наград чемпионата Федерации зимнего плавания России

11:57, 11 марта 2024, ПАИ

Псковичи Марк и Артур Мордовцевы завоевали 14 наград чемпионата Федерации зимнего плавания России. Старты прошли в Уфе с 7 по 10 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Местные пловцы соревновались во всех представленных на чемпионате дисциплинах на дистанциях от 25 до 200 метров. В соревнованиях приняли участие 252 спортсмена из 41 города России.

На счету Марка Мордовцева пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая награды. Артур Мордовцев сумел завоевать четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.

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