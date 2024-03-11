Пожарные ликвидировали возгорание дома в Пыталово

11:51, 11 марта 2024, ПАИ

Пожарные ликвидировали возгорание заброшенного дома в Пыталово, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар произошёл возле автовокзала. Пожарные потушили огонь и не допустили его распространение на соседние строения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.