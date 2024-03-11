Пожарные ликвидировали возгорание дома в Пыталово
Пожарные ликвидировали возгорание заброшенного дома в Пыталово, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пожар произошёл возле автовокзала. Пожарные потушили огонь и не допустили его распространение на соседние строения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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