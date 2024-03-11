Пскович завоевал бронзу соревнований по самбо в Санкт-Петербурге

12:20, 11 марта 2024, ПАИ

Пскович Арсений Лукин стал бронзовым призёром соревнований по самбо среди юношей 2014-2015 годов рождения «Кубок SVSPORT». Состязания прошли в Санкт-Петербурге 9 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

Арсений Лукин сумел взять бронзу в весовой категории до 28 килограммов.

Тренируется самбист под руководством Дмитрия Алекминского и Дмитрия Михайлова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».