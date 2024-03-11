Свидетелей ДТП на улице Инженерной в Пскове разыскивает полиция

12:16, 11 марта 2024, ПАИ

Полиция разыскивает свидетелей ДТП, произошедшего 21 февраля на улице Инженерной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло у дома № 13а. 18-летний житель Острова, находясь за рулём Mercedes Benz, сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил тяжкие телесные повреждения.

Полиция разыскивает свидетелей ДТП для проведения расследования, пояснили в пресс-службе.

Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную часть УМВД России по Псковской области (8 8112) 66-16-49 либо по телефону (8 8112) 59-30-63 или 8-911-380-44-05.