Подведены итоги открытого первенства Псковской области по теннису

12:47, 11 марта 2024, ПАИ

Подведены итоги открытого первенства Псковской области по теннису среди юношей и девушек до 15 лет. Соревнования прошли в спорткомплексе «Писковичи». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил президент Псковской областной федерации тенниса Олег Киселёв.

Всего в соревнованиях приняли участие около 40 спортсменов из Псковской, Московской, Рязанской, Смоленской и Ленинградской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

В одиночном разряде среди юношей первым стал теннисист из Москвы Глеб Кошкин. Серебро и бронза на счету петербуржцев Артёма Озерова и Романа Блохина.

Среди девушек лучшей стала представительница Рязани Екатерина Горбунова. Петербурженки Зарина Базарова и Полина Коноплёва взяли второе и третье места.

В парном смешанном разряде золото взяли спортсмены из Санкт-Петербурга Роман Блохин и Полина Коноплёва. Второй стала также пара из Петербурга – Вероника Коплик и Никита Дегтярёв. Замкнули тройку лидеров москвичи Дарья Мозгунова и Артём Озеров.

Также за медали боролись около десяти спортсменов из Псковской области.

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