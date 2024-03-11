Резкие перепады температуры прогнозируют в Псковской области 12 марта

14:24, 11 марта 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 12 марта. Прогнозируется погода без осадков, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -5 до -10 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.