Развитие футзала в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

14:40, 11 марта 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию футзала в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 11 марта.

Как развивается футзал в регионе, какие цели и задачи ставят перед собой спортсмены и тренеры в этом году, рассказывают заместитель директора спортивной школы по футболу «Стрела», вице-президент Федерации футбола Пскова Юрий Баскаков и руководитель любительской футбольной лиги города Пскова Максим Станкевич.

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