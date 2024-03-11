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Спорт

Развитие футзала в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию футзала в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 11 марта.

Развитие футзала в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

Как развивается футзал в регионе, какие цели и задачи ставят перед собой спортсмены и тренеры в этом году, рассказывают заместитель директора спортивной школы по футболу «Стрела», вице-президент Федерации футбола Пскова Юрий Баскаков и руководитель любительской футбольной лиги города Пскова Максим Станкевич.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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