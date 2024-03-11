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Псковичка проходит сборы по лёгкой атлетике в составе сборной России до 23 лет

Псковская спортсменка Елизавета Николаева проходит сборы по лёгкой атлетике в составе сборной России до 23 лет. Мероприятие проводится в Кисловодске с 10 по 31 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменки Родион Крылов.

Псковичка проходит сборы по лёгкой атлетике в составе сборной России до 23 лет. Фото с личной страницы Елизаветы Николаевой в соцсети «ВКонтакте»

Елизавета Николаева является чемпионкой прошедшего первенства России по бегу на дистанции в 2000 метров с препятствиями.

На сборах псковичка тренируется два раза в день, не считая беговую зарядку. «Живёт на верхней базе. 1 240 метров высота над уровнем моря. На территории располагается целый тренировочный комплекс: легкоатлетический стадион, манеж, тренажёрный зал и восстановительный комплекс, куда входят сауна, медицинский кабинет и бассейн», – отметил Родион Крылов.

«На сборы приехала вся элита лёгкой атлетики. Елизавета Николаева живёт в одной комнате с Екатериной Шмариной – одной из лидеров бега на 800 метров в России», – добавил собеседник ПАИ.

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