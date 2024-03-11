Школьников из Псковской области приглашают принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности
Школьников из Псковской области приглашают принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности, пишет Luki-News со ссылкой на управление образования Великих Лук.
Участники смогут познакомиться с основами предпринимательства и сформировать полезные финансовые привычки. Школьникам предложат разобраться, чем акции отличаются от облигаций, а также как ставить финансовые цели и достигать их.
Зарегистрироваться для участия можно здесь или войти с логином и паролем от платформы «Учи.ру».
Олимпиада проходит по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному президентом России Владимиром Путиным.
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