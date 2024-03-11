Великолучанин забил гол в ворота ЦСКА

14:09, 11 марта 2024, ПАИ

Великолучанин, воспитанник спортшколы «Экспресс» Елизар Мартыненко забил гол в ворота столичного ЦСКА в первом матче юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) в составе петербургской академии «Алмаз-Антей». Матч прошёл в Москве 9 марта. Об этом сообщается на сайте ЮФЛ.

После прошлого сезона Елизар Мартыненко перешёл в расположение команды «Алмаз-Антей», которая с 2024 года выступает в основном турнире ЮФЛ.

В первом матче против академии ЦСКА великолучанин забил гол на 84-й минуте встречи. Игра закончилась в пользу петербургской команды со счётом 3:0.

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