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Международная мультиолимпиада пройдёт на площадке ПсковГУ

Международная мультиолимпиада «Математика и технологии программирования» пройдёт в День числа Пи 14 марта среди учащихся учреждений общего среднего и высшего образования. Организаторы мероприятия – ПсковГУ и Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Международная мультиолимпиада пройдёт на площадке ПсковГУ. Фото предоставила пресс-служба ПсковГУ

Цель олимпиады – развитие интереса к математике, программированию, интеллектуальному творчеству и английскому языку у школьников и студентов, а также привлечение молодёжи к международному сотрудничеству.

Участниками мультиолимпиады могут стать команды учащихся старших классов учреждений общего среднего образования и студенты 1-2 курсов вузов Гомельской и Псковской областей. Каждая команда должна состоять из трёх участников. Зарегистрироваться необходимо до 12 марта.

Соревнования проводятся в двух категориях: юниоры (школьники) и сеньоры (студенты).

Команды одновременно получают доступ к заданиям в форме тестов по трём предметам: «Математика», «Программирование», «Английский язык». Тестирование проводится в системах электронного обучения. Соревнование длится 180 минут (четыре академических часа), в течение которых команды должны решить наибольшее количество заданий. Порядок выполнения заданий определяет команда.

Победителей и призёров мультиолимпиады определят на основании результатов решённых командных заданий. Абсолютный победитель в каждой категории определяется по итоговому рейтингу по трём дисциплинам. Команды, входящие в тройку лидеров по суммарному количеству набранных баллов, награждаются дипломами I, II, III степени, также определяются победители на региональном уровне (Гомельская область и Псковская область).

Команды, набравшие наибольшее количество баллов в каждой отдельно взятой дисциплине, награждаются специальными дипломами. Всем участникам мультиолимпиады вручат сертификаты участников.

Мультиолимпиада реализуется в вузе в рамках программы академического лидерства Министерства науки и высшего образования РФ «Приоритет-2030».

По вопросам участия и организации псковичи могут обращаться в кабинет № 2-ПИШ222 на улице Льва Толстого, 6, по e-mail: bruttan@pskgu.ru, а также в научно-образовательный математический центр «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской» ПсковГУ (Псков, площадь Ленина, 2).

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