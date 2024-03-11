218 малышей родилось в Псковском перинатальном центре в феврале

14:38, 11 марта 2024, ПАИ

В феврале в Псковском перинатальном центре родилось 218 малышей. Как сообщили ПАИ в медучреждении, на свет появились 123 мальчика и 95 девочек, в том числе мальчики-двойняшки.

«Мы благодарим каждую мамочку за доверие и возможность быть частью такого важного события в вашей жизни. Поздравляем родителей с прибавлением в семье и желаем счастья, любви, благополучия и всего самого доброго. Приходите к нам за счастьем», - поздравили родителей сотрудники центра.