Александр Голышев: Участие в выборах – наш гражданский и патриотический долг

16:03, 11 марта 2024, ПАИ

Участие в выборах – наш гражданский и патриотический долг, заявил российский культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

Выборы президента России вышли на финишную прямую. Систематически представителями парламентских партий используется эфирное время, происходят дебаты кандидатов и их доверенных лиц, демонстрируются агитационные материалы и так далее, подчеркнул Александр Голышев.

«Незримо встает вопрос, а почему бы выборы не провести после окончания СВО? Ведь в период военных действий, сложной международной обстановки как никогда нужна централизация власти. Это конечно аргумент. Но не для нашей страны, не для вернувшихся в состав России регионов, уверенных в своей правоте и силе», – сказал он.

Слоган Центризбиркома «Вместе мы сила — голосуем за Россию!» подчеркивает важность равных возможностей участия в выборах и соблюдение их конституционных сроков, заметил Александр Голышев. Он добавил, что от голоса каждого зависит монолитность и курс страны, единство народа.

«Чем сложнее исторические условия – тем более сплочённым должно быть общество, прозрачными и честными выборы. Личное участие в выборах президента является одним из ключевых прав каждого гражданина России. Участие в выборах - наш гражданский и патриотический долг», – заключил Александр Голышев.