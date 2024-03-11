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Серебряный дождь. Бизнес-ланч

Псковский эксперт развеял главный миф о кофе

Создатель псковской кофейни «Кофе с Кикоиным» Дмитрий Иванов в эфире программы «Бизнес-ланч» радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал о заблуждениях, связанных с кофе.

Фото: ПАИ

По словам Дмитрия Иванова, кофе – это напиток, с которым связано много стереотипов. Один из них заключается в том, что лучший кофе – итальянский.

«Если рассматривать мировой кофейный рынок, Россия – одна из лидирующих стран в плане культуры приготовления кофе. У нас есть классные обжарщики, и с каждым годом их становится всё больше», – подчеркнул гость радиоэфира.

Он добавил, что хорошие специалисты есть и в Пскове. «У нас есть четыре или пять проектов, где ребята делают действительно качественный продукт. Во многих странах такого нет», – рассказал Дмитрий Иванов.

Гость радиоэфира также отметил, что некоторым гостям не нравится кислотность кофе. «Иногда приходится бороться с общественным мнением. Бороться с негативом, объяснять: то, что вам кисло сейчас, – это хорошо, такой и должен быть продукт. Многие, наверное трое из четырёх посетителей, возвращаются к нам. Они понимают: «Наверное, это не плохо. Я хочу разобраться в этом», – пояснил эксперт.

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