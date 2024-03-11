Со счётом 36:1 закончилась одна из игр любительской футбольной лиги Пскова

16:16, 11 марта 2024, ПАИ

Со счётом 36:1 закончилась игра в турнире по футзалу «Кубок открытия сезона». Соревнования стартовали в спорткомплексе «Писковичи» 10 марта, сообщил ПАИ организатор соревнований Максим Станкевич.

Команда «Штурм» смогла забить команде «Аполлон» 36 мячей. В составе победившего коллектива минимум одним голом отличились 13 футболистов. Больше всего мячей забил Александр Малышев. На его счету шесть голов.

Напомним, что в соревнованиях принимают участие 16 команд. В плей-офф соревнований выйдут все команды. Стадия начнётся с матчей 1/8 финала, где первые места групп сыграют с последними, а вторые с третьими.

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