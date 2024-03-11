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Новые возможности для авторов творческих проектов презентовали в региональном избирательном штабе в Пскове

Новые возможности для авторов творческих проектов презентовали в региональном избирательном штабе в Пскове. Встречу со студентами провёл руководитель проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив в Псковской области Даниил Григорьев, сообщили ПАИ в штабе.

Новые возможности для авторов творческих проектов презентовали в региональном избирательном штабе в Пскове. Фото предоставили в региональном избирательном штабе

Даниил Григорьев рассказал, какие инструменты даёт государство для реализации идей молодёжи, в том числе творческой. Среди основных путей – получение грантовой поддержки через Президентский фонд культурных инициатив и возможность получения до одного миллиона рублей через гранты Росмолодёжи от 18 до 35 лет.

Проекты могут быть совершенно разной направленности от спортивных до творческих, семейных и добровольческих.

«Следующая заявочная кампания начнётся в июне. В этом году от нашего региона на конкурс Президентского фонда культурных инициатив было подано 92 заявки. Это были очень интересные творческие команды. В прошлом году на последний конкурс было подано 26 заявок», – отметил Даниил Григорьев.

Спикер также рассказал об успешно реализованных творческих проектах, среди которых Дни пушкинской поэзии и русской культуры, фестиваль звонарного мастерства и другие. Даниил Григорьев подробно остановился на нюансах, которые необходимо соблюдать при подаче заявок, рассказал о тематических направлениях основных конкурсов, популярных формах и типах проектов, поступающих на конкурс, а также об экспертной комиссии, оценивающей заявки.

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