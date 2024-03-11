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Псковичи принимают участие во Всероссийском фестивале творческих коллективов

Псковичи принимают участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Псковичи принимают участие во Всероссийском фестивале творческих коллективов. Фото предоставил Псковский областной центр народного творчества

Заявки на участие в конкурсе подали заслуженный коллектив народного творчества театр танца «Русские узоры», заслуженный коллектив народного творчества камерный хор «Кант», народный коллектив студия циркового искусства «Псковский цирк».

В текущем году конкурс проходит в номинации «Культура – это мы!». В нём могут принять участие хореографические коллективы, которые работают в жанре классического или стилизованного народно-сценического танца, любительские театры, цирковые коллективы, академические хоры и вокально-хоровые ансамбли, а также духовые оркестры.

Жюри определит 60 коллективов, которые примут участие во втором этапе фестиваля, до 20 марта. Главный приз – 20 грантов по два миллиона рублей.

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проходит в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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