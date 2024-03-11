Рестораторы заявили о нехватке поваров в Пскове

17:33, 11 марта 2024, ПАИ

Поваров не хватает предприятиям общепита в Пскове. Об этом рассказали создатели кафе «Кофе с Кикоиным» и ресторана «Дача Академика К.» Дмитрий Иванов и Екатерина Рабченюк в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы месяц не могли собрать команду, чтобы запуститься... Нам в ресторан нужны профессиональные повара или те, кто хочет учиться поварскому делу. В нашей команде опытные ребята, не с псковскими корнями. Шеф-повар у нас не псковский, это у него первый проект. Мы договорились, привезли сюда человека, у которого больше 20 лет опыта в сфере гостеприимства. Он с ведущими рестораторами работал в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи», – отметил Дмитрий Иванов.

Гость радиоэфира отметил, что ресторан относится к заведениям средней ценовой категории, поэтому и зарплата там будет соответствующая. «Мы всегда обозначаем, что наша зарплата конкурентна с любым заведением Пскова. Мы выдаём зарплату выше среднего», – добавила Екатерина Рабченюк.

Связаться с работодателем можно в социальных сетях, которые легко можно найти, вбив название заведений в поисковике, уточнила создательница заведения.