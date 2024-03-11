Медфак ПсковГУ для абитуриентов: как поступить и где работать

18:30, 11 марта 2024, ПАИ

Более 1000 студентов, преподаватели-практики, новые лаборатории и учебные аудитории с современным оборудованием, возможность трудоустройства ещё во время обучения, научные проекты и яркие творческие инициативы – медицинский факультет ПсковГУ сегодня динамично развивается и ставит перед собой амбициозные цели. Причём не только ставит, но и достигает: совсем недавно стало известно, что Псковский государственный университет получил лицензию и откроет ординатуру для подготовки врачей-педиатров и терапевтов.

Какие направления обучения реализуются на медфаке, как поступить сюда в 2024 году, что сделать для получения целевой квоты, где проходят практику студенты и в каких медицинских учреждениях их ждут на постоянное трудоустройство? Об этом – в данном материале.

Направление в медицину

Подготовка студентов по программам высшего медицинского образования ведётся в ПсковГУ по трём направлениям. С 2013 года открылся профиль «медицинская кибернетика», в 2015 году – «медицинская биохимия», с 1 сентября 2018 года – «лечебное дело».

В настоящее время на медфаке обучается 1069 студентов, из них 902 человека – по специальности «лечебное дело». За это время факультет осуществил пять выпусков по специальности «медицинская кибернетика» и два по специальности «медицинская биохимия» – через процедуру первичной профессиональной аккредитации прошли 100 % выпускников, которые приступили к работе врачами медицинской статистики и клинической лабораторной диагностики в государственных медицинских организациях Псковской области.

Также ребята поступили в целевую ординатуру по специальностям «клиническая лабораторная диагностика», «рентгенология», «функциональная диагностика» на базе СЗГМУ имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, ФГБУ НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России, Российского научного центра хирургии имени академика Б. В Петровского, Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и других. После клинической ординатуры к работе в области уже приступило 14 выпускников. Первый выпуск по специальности «лечебное дело» состоится в 2024 году. 72 специалиста пополнят ряды медработников.

Поступить на бесплатное обучение по программам специалитета в этом году смогут 139 человек, по очной форме – 119 студентов. Больше всего мест выделено в лечебном деле: на бюджет по этому направлению смогут поступить 83 очника.

Проходной балл для поступления на лечебное дело в 2023 году составил 192. Выпускникам 11-го класса понадобится сдать ЕГЭ по химии, биологии или математике, русскому языку, выпускникам СПО и ВО – общую химию, общую биологию или алгебру и геометрию, а также русский язык.

Целевая квота

182 студента являются целевиками государственных учреждений здравоохранения и органов управления здравоохранением, в основном из Псковской области. Обучение на целевом направлении даёт возможность ещё до поступления в вуз или уже в процессе учёбы заключить договор с работодателем. Организация или компания, заинтересованная в будущем молодом специалисте, гарантирует трудоустройство. А ещё платит стипендию или поощряет студента как-то иначе, например оплачивает расходы на транспорт или общежитие.

Учащийся, в свою очередь, осваивает ту образовательную программу, которая указана в договоре между ним и организацией, и обязуется минимум три года трудиться у работодателя. Подробнее о целевом поступлении читайте здесь.

Студенты при целевой подготовке получают доплаты в размере трёх тысяч рублей. С 1 апреля 2023 года установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение студентам, которые проходят обучение по договору о целевом обучении, заключённому с комитетом по здравоохранению Псковской области и подведомственной ему медицинской организацией. Ребята обучаются в ПсковГУ и проходят практику на базе медицинских организаций, подведомственных региональному комитету по здравоохранению.

Коллектив профессионалов

Медицинский факультет входит в состав института экспериментальной биологии и медицины ПсковГУ. В структуре медицинского факультета работают три специализированные кафедры. Общая численность работников составляет более 90 человек, из них учёную степень доктора медицинских наук имеют 15 преподавателей, кандидата наук – 32 преподавателя, звание заслуженного работника здравоохранения – три человека. 42 преподавателя одновременно являются работниками практического здравоохранения.

По ряду программ клинических дисциплин медфак проводит обучение студентов с привлечением профессорско-преподавательского состава ведущих научно-образовательных центров и медицинских вузов России. В их числе ФГБУ НМИЦ имени В. А. Алмазова, Северо-Западный медицинский университет имени И. И. Мечникова, ФГБУ НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России. Кроме того, организовано научное взаимодействие с этими центрами и вузами.

Имеется опыт академического студенческого обмена по программам клинических производственных практик на базе Витебского и Гродненского медицинских университетов (Белоруссия).

От теории – к практике

Обучение будущих медиков проходит в корпусе на улице Красноармейской. Занятия проходят в аудиториях и научных лабораториях, оснащённых современным оборудованием.

В скором времени студенты и преподаватели переедут в новое здание на улице Доставалова, где разместятся учебный, лабораторный и анатомический блоки, а также аккредитационно-симуляционный центр. В настоящий момент в новый корпус закуплено такое важное оснащение, как анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями (вариант исполнения MicroCC 20Plus, MCC-2002-C-RU) со стартовым набором реагентов, аппарат биохимического и иммунотурбидиметрического анализа «ВитаЛайн 200» (Vitaline 200) с принадлежностями, СО₂-инкубатор, секвенатор, интерактивный анатомический стол «Пирогов» и симуляционное оборудование. На многих занятиях преподаватели также используют виртуальный анатомаж – интерактивную образовательную платформу с 3D-моделями тела человека сверхвысокого качества, которая установлена в анатомическом зале.

Практики будущих медиков проводятся в клинических базах и других медицинских организациях региона, а также за его пределами. В их числе Псковская областная клиническая больница, Псковский областной клинический онкологический диспансер, Псковский перинатальный центр, кожно-венерологический диспансер Псковской области, Псковская городская больница, Псковская станция скорой медицинской помощи, Псковская городская поликлиника, детская областная клиническая больница, Псковская детская городская поликлиника, противотуберкулёзный диспансер.

В области ребят принимают на практику Псковская, Островская, Печорская, Опочецкая межрайонные больницы, Гдовская районная больница.

В июле прошлого года студенты-медики впервые проходили двухнедельную производственную практику на базе Гродненского государственного медицинского университета. С инициативой организации обмена студентами по программе академической мобильности в 2022 году выступил Гродненский государственный медицинский университет. Чтобы попасть на практику в Белоруссию, ребята участвовали в конкурсе, где учитывались средний балл, индивидуальные достижения, университетская активность и прочее.

Учиться и работать

У студентов псковского медфака есть несколько возможностей для раннего трудоустройства. Прежде всего, они могут сдать экзамен на допуск к осуществлению профессиональной деятельности в должностях специалистов со средним медицинским или фармацевтическим образованием. В ноябре 2022 года Министерство здравоохранения РФ выпустило приказ № 715н, который регулирует допуск лиц, не завершивших получение высшего медобразования, к работе в должностях среднего медперсонала: в качестве медсестёр и медбратьев, лаборантов клинико-диагностической лаборатории, фельдшеров-лаборантов, медицинских статистиков.

Ребята сдают теоретический этап экзамена, проходя тестирование и клинические ситуационные задачи, а затем демонстрируют комиссии основные практические навыки. По итогам 2023 года после успешной сдачи трёхуровневого экзамена студенты получили уже 150-й допуск к работе в должностях среднего медперсонала.

Ещё одна возможность получить практический опыт – стать бойцом студотряда ПсковГУ «Алоэ». Ребята работают медицинскими сёстрами, санитарами, занимаются волонтёрской деятельностью, акциями, в числе которых Всероссийская акция «ТрудКрут», Всемирный день донора костного мозга, «Снежный десант», «Старость в радость», волонтёрство Псковского регионального отделения Красного Креста и приюта «Шанс», а также межотрядными и внутриотрядными мероприятиями.

В прошлом году благодаря грантовой поддержке, полученной на обучение участников движения РСО по основным программам профобучения на бесплатной основе, ребята из «Алоэ» получили профессию «младшая медицинская сестра по уходу за больными» на базе кафедры клинической медицины университета.

Интересно и перспективно: мнение студентов

Пятикурсница ПсковГУ Мехрангез Бахронова учится на направлении «лечебное дело». Признаётся, что ей интересно быть студенткой медфака.

«С самого первого дня занятия по изучению человеческого тела проходят в хорошо оборудованной анатомичке, в которой можно рассмотреть органы и ткани на препаратах или на анатомаже. На нашем факультете преподаватели доступно объясняют материал и всегда готовы помочь, если студенту что-то непонятно», – рассказала Мехрангез Бахронова.

Студентка рассказала, что на старших курсах мир клинических дисциплин открывают практикующие врачи, занятия с которыми проходят на базе больниц, где дают возможность применить свои знания на практике и поработать с пациентами. Если студент заинтересован, преподаватели дают возможность дополнительно побывать на приёме с врачом, сходить на дежурство в больницу и даже ассистировать на операциях.

«Помимо этого, на медицинском факультете можно попробовать себя в разных сферах, таких как волонтёрство, научная деятельность, спорт, творчество. А если вы являетесь хорошим организатором с множеством идей и умеете работать в команде, то можете стать частью студенческой дирекции», – отметила пятикурсница.

Будущий медик Эльза Абдуллаева согласна со своей однокурсницей. Девушка заметила, что ей всегда было интересно получать новые знания, особенно в медицинской сфере.

«ПсковГУ даёт много знаний и опыта, именно это мне и нравится. Есть возможность проходить практику в Белоруссии, ездить на конференции. Развиваться можно в любом направлении», – сказала она.

Старшекурсник медфака Герман Миц учится в институте медицины и экспериментальной биологии на направлении «лечебное дело», является руководителем регионального клуба «Я горжусь», активно проявляет себя в патриотических акциях вуза. В ноябре прошлого года студент провёл дополнительные занятия по тактической медицине для курсантов военного учебного центра ПсковГУ: полученные навыки помогут спасти жизнь себе, своим близким, а также товарищам на поле боя.

«Обучение в институте медицины и экспериментальной биологии интересно тем, что с каждым годом появляются новые возможности в реализации себя как специалиста в том направлении, в котором ты нашёл себя. Это огромный плюс как для нынешних студентов, так и для абитуриентов нашего вуза», – отметил Герман Миц.

Напомним, в этом году приёмная кампания стартует 20 июня. В ПсковГУ школьники могут заранее познакомиться с теми программами, на которые они планируют поступать, а также посмотреть, какой перечень вступительных испытаний нужно предоставить в качестве ЕГЭ, чтобы готовиться.

Подробнее о важных датах приёмной кампании 2024 года читайте здесь.

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