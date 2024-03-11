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Начался приём заявок на участие в проекте «Губернаторский дневник» с оценками за зиму

Сбор заявок на участие в 11-й акции «Губернаторский дневник» с оценками за зиму начинается 11 марта.

Начался приём заявок на участие в проекте «Губернаторский дневник» с оценками за зиму. Фото: ПАИ

Бланки с пятёрками за декабрь, январь и февраль будут приниматься до 25 марта. Заявки принимаются только в электронном виде.

Чтобы стать участником проекта, скачайте бланк дневника за зиму, распечатайте его, заполните вместе с учителем, подпишите у директора и заверьте печатью школы. Затем отсканируйте или сфотографируйте и прикрепите к заявке по ссылке. Сбор заявок будет проходить строго до 23:59 25 марта.

Обращаем внимание, что в бланк заносятся только пятёрки из классного журнала. Оценки за поведение, домашние работы в тетрадях и прочие достижения не учитываются. Бланки, претендующие на победу, мы перепроверяем, поэтому количество отличных оценок должно быть заполнено максимально корректно.

Также при заполнении электронной формы должны быть оформлены все поля, вносите в них ответы только на вопросы формы. Буквенное обозначение класса, домашний адрес и другие пометки вносить не надо. После отправки заявки форма присылает уведомление, что заявка отправлена. Ответ может попасть в папку «Спам», проверьте её. Если вы дважды оправили заявку, не переживайте, она будет отмечена как одна, и это не скажется на результатах.

Победителей по количеству пятёрок за декабрь, январь и февраль мы объявим ориентировочно 27 марта.

Бланк и электронная форма для заполнения размещены здесь и здесь (также их можно найти в группе проекта в соцсети «ВКонтакте»).

В проекте «Губернаторский дневник» могут участвовать все школьники региона с 2-х по 11-е классы. Главный стимул и мотиватор принять участие в проекте – встреча и чаепитие отличников с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. В гости к главе региона отправится не менее девяти ребят из Псковской области.

Победителями акции с оценками за осень стали третьеклассница Злата Захарова из Локнянской средней школы, которая за три месяца осени получила 233 пятёрки, пятиклассник Алихан Ибрагимов из Островской гимназии с 311 пятёрками, ставший лидером в группе 5–7-х классов, и ученик этой же гимназии Кирилл Сула, получивший 349 пятёрок и одержавший победу среди 8–11-х классов.

Все новости проекта публикуются на сайте ПАИ, «Комсомольской правды» и в группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/gubdnevnik). Там можно получить всю информацию о ходе проекта.

Напомним, официальным партнёром акции «Губернаторский дневник» является «Альфа-Банк».

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